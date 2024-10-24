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Завтра Омск накроет очередная магнитная буря

Пик активности на Солнце придется на полдень.

Источник: Комсомольская правда

Завтра на Омскую область обрушится магнитная буря. Пик геомагнитной активности придется на 12:00 часов, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря накроет региона завтра в полдень и продлится до вечера. В этот день она достигнет класса G-1 (слабая).

Во время магнитной бури метеозависимые люди могут испытывать недомогания, головы боли и тошноту. У некоторых могут обостриться хронические заболевания. Специалисты рекомендуют в такие дни не перегружать свой организм, пить больше воды и отказаться от алкоголя.