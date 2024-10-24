Завтра Омск накроет очередная магнитная буря

Во время магнитной бури метеозависимые люди могут испытывать недомогания, головы боли и тошноту. У некоторых могут обостриться хронические заболевания. Специалисты рекомендуют в такие дни не перегружать свой организм, пить больше воды и отказаться от алкоголя.