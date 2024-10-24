В центре Калининграда планируют реконструкцию перекрёстка, концентрирующего ДТП

«Помните, когда-то там был поставлен светофорный объект, который проработал условно неделю-полторы и был отключен, потому что не смогли отстроить его работу таким образом, чтобы не тормозить движение по магистральной улице Александра Невского. После он был отключен, и этот перекресток сейчас является одним из самых сложных», — сообщила Дятлова и попросила председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова рассказать, что власти планируют сделать с перекрёстком в 2025 году.