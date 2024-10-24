Похолодание ожидается в Ростовской области

26 октября ночью столбики термометров установятся в районе +2−7, по северу региона будет до −2. Днем прогнозируют +4−9 градусов. Северо-западный ветер сменится на северо-восточный. Его скорость будет составлять 6−11 м/с, порывы будут достигать 12−14 м/с. Возможны небольшие и умеренные дожди, небольшие — по югу и востоку Ростовской области.