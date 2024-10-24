Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Похолодание ожидается в Ростовской области

Похолодание днем и заморозки до −2 ночью прогнозируют в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Похолодание придет в Ростовскую область в ближайшие дни, по ночам ожидается минусовая температура. Прогноз опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Сегодня, 24 октября, будет еще сравнительно тепло: в среднем +9−14, по югу региона — до +17 градусов.

25 октября ночью обещают +3−8, при прояснениях до 0 градусов, по северу и востоку до −2. Днем — до +6−11 градусов. Ветер сохранится северо-западный 7−12 м/с. Местами возможны небольшие и умеренные осадки.

26 октября ночью столбики термометров установятся в районе +2−7, по северу региона будет до −2. Днем прогнозируют +4−9 градусов. Северо-западный ветер сменится на северо-восточный. Его скорость будет составлять 6−11 м/с, порывы будут достигать 12−14 м/с. Возможны небольшие и умеренные дожди, небольшие — по югу и востоку Ростовской области.