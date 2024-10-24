Похолодание ожидается в Ростовской области

Похолодание придет в Ростовскую область в ближайшие дни, по ночам ожидается минусовая температура. Прогноз опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
Сегодня, 24 октября, будет еще сравнительно тепло: в среднем +9−14, по югу региона — до +17 градусов.
25 октября ночью обещают +3−8, при прояснениях до 0 градусов, по северу и востоку до −2. Днем — до +6−11 градусов. Ветер сохранится северо-западный 7−12 м/с. Местами возможны небольшие и умеренные осадки.
26 октября ночью столбики термометров установятся в районе +2−7, по северу региона будет до −2. Днем прогнозируют +4−9 градусов. Северо-западный ветер сменится на северо-восточный. Его скорость будет составлять 6−11 м/с, порывы будут достигать 12−14 м/с. Возможны небольшие и умеренные дожди, небольшие — по югу и востоку Ростовской области.