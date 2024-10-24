После двухнедельного перерыва на Солнце произошла мощная вспышка интенсивностью Х3.3, сообщает телеграм-канал «Метеовести». Пик события зафиксирован сегодня в 6 часов 56 минут по московскому времени. По предварительным данным, этот выброс не окажет прямого влияния на Землю, хотя и может задеть её по касательной. Учёные сейчас только обрабатывают полученную информацию, чтобы подготовить прогнозы влияния этой солнечной вспышки на нашу планету.
На Солнце вновь произошла мощная вспышка
На Солнце вновь произошла мощная вспышка.