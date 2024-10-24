На Солнце вновь произошла мощная вспышка.

После двухнедельного перерыва на Солнце произошла мощная вспышка интенсивностью Х3.3, сообщает телеграм-канал «Метеовести». Пик события зафиксирован сегодня в 6 часов 56 минут по московскому времени. По предварительным данным, этот выброс не окажет прямого влияния на Землю, хотя и может задеть её по касательной. Учёные сейчас только обрабатывают полученную информацию, чтобы подготовить прогнозы влияния этой солнечной вспышки на нашу планету.