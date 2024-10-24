В США разработали подход, ускоряющий регенерацию периферийных нервов

ТАСС, 24 октября. Американские молекулярные биологи обнаружили, что процесс регенерации периферийных нервов, поврежденных в результате ДТП и различных тяжелых травм конечностей, можно значительным образом ускорить, если активировать ген nanog в соседних с ними мышечных клетках. Об этом сообщила пресс-служба Университета Буффало.
«Нам удалось продемонстрировать то, что активация гена nanog приводит к переходу мышечных клеток в то состояние, в котором они находится внутри зародыша. Это создает условия для исправления тех сбоев, которые возникают при повреждениях нервных пучков, что крайне важно для создания терапий для лечения травм периферийных нервов», — пояснил доцент Университета Буффало Кирквуд Персониус, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Биологи пришли к такому выводу при проведении экспериментов на мышах, у которых ученые повреждали периферийные нервы в конечностях и затем наблюдали за процессом их регенерации. Как и в случае с людьми, во многих случаях эти поврежденные нервные пучки успешно восстанавливаются после травм, однако иногда нервы восстанавливаются некорректным образом, что приводит к развитию постоянной боли и других проблем.
По словам исследователей, в большинстве случаев это происходит из-за того, что мышечные волокна по пока неизвестным причинам теряют характерную для них способность стимулировать рост и «подключаться» к новым нервным окончаниям. Ученые предположили, что эту проблему можно решить, если активировать в мышечных клетках ген nanog — один из четырех участков ДНК, активация которых превращает любые ткани тела млекопитающих в стволовые клетки.
Руководствуясь этой идеей, исследователи модифицировали геном мышей таким образом, что ген nanog активировался в их мускулах при появлении в них молекул антибиотика доксициклина. Для повышения избирательности его действия ученые «упаковали» доксициклин в специальные нанокапсулы, которые напрямую доставляли его молекулы в мышечные клетки при их введении в регион с поврежденными нервами.
Последующие наблюдения показали, что активация гена nanog значительным образом ускорила регенерацию травмированных периферийных нервов. В результате этого через 16 недель терапии состояние нервов улучшилось у 64% подопытных грызунов, что вернуло им подвижность и контроль над движением ранее поврежденной конечности. Успешное завершение этих опытов говорит о возможности создания терапий для лечения травм нервов путем стимуляции работы гена nanog, подытожили исследователи.