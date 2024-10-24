В США разработали подход, ускоряющий регенерацию периферийных нервов

Биологи пришли к такому выводу при проведении экспериментов на мышах, у которых ученые повреждали периферийные нервы в конечностях и затем наблюдали за процессом их регенерации. Как и в случае с людьми, во многих случаях эти поврежденные нервные пучки успешно восстанавливаются после травм, однако иногда нервы восстанавливаются некорректным образом, что приводит к развитию постоянной боли и других проблем.