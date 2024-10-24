Хабаровчанка покорила священную гору, куда могли взойти лишь шаманы

Гора Маглой, высота которой составляет 1284 метра, ранее была запретным местом для обычных людей. Взойти на неё имели право только сильнейшие шаманы, и лишь по особо веским причинам, таким как стихийные бедствия или эпидемии. Сегодня же эта природная сокровищница Приамурья открыта для всех желающих. На пути к вершине путешественников ждут удивительные пейзажи и уникальная растительность, которую впервые увидела и сама Диана.