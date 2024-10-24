Хабаровчанка покорила священную гору, куда могли взойти лишь шаманы

Жительница Хабаровского края Диана Абызова взошла на вершину священной горы Маглой в рамках Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, в рамках конкурса, инициированного полпредом ДФО Юрием Трутневым, Участники должны снять фильм о путешествии по регионам Дальнего Востока. Победители получат впечатляющие призы, включая гран-при в размере 3 млн рублей. В своем видео Диана не только рассказала о красоте окружающей природы, но и поделилась, как восхождение изменило её восприятие мира.
«Для меня это путешествие стало отправной точкой для осознания величия и масштабности природы. Эти ощущения невозможно передать словами, их можно испытать только, пройдя весь путь до цели — вершины Маглой. Эмоции зашкаливают и остаются на всю жизнь», — вспоминает она.
Гора Маглой, высота которой составляет 1284 метра, ранее была запретным местом для обычных людей. Взойти на неё имели право только сильнейшие шаманы, и лишь по особо веским причинам, таким как стихийные бедствия или эпидемии. Сегодня же эта природная сокровищница Приамурья открыта для всех желающих. На пути к вершине путешественников ждут удивительные пейзажи и уникальная растительность, которую впервые увидела и сама Диана.
Одним из самых запоминающихся моментов ее путешествия стало посещение места крушения военно-транспортного самолета, потерпевшего аварию в 1952 году. Самолет, который до сих пор лежит на склоне горы на высоте 1200 метров, можно увидеть в фильме Дианы.
«Природа на маршруте очень разнообразная. Многие растения я увидела впервые, лес напоминал декорации к сказке. И, конечно, наиболее впечатляющим объектом стал разбившийся самолет», — отметила хабаровчанка.