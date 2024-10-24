Популярные продукты заметно подорожали в магазинах — последняя статистика

Также за этот период наблюдаются подорожания других молочных продуктов: сметана увеличилась в цене на 0,9%, молоко и куриные яйца — на 0,7%, а сыры — на 0,6%, сообщает ИА PrimaMedia.
Среди плодовоовощной продукции наибольшее подорожание коснулось репчатого лука, стоимость которого возросла на 2,2%. Картофель подорожал на 2%, бананы — на 1,3%, помидоры — на 1%, а свекла — на 0,5%.
Одновременно наблюдается снижение цен: морковь подешевела на 2%, яблоки — на 1,8%, а огурцы — на 0,3%.
Кроме того, на транспортные услуги также повлияли изменения цен: проезд на трамвае подорожал на 0,7%, на городском автобусе — на 0,4%, а на троллейбусе — на 0,2%.
В целом инфляция в России с 15 по 21 октября увеличилась до 0,2%, в то время как на предыдущей неделе данный показатель составлял 0,12%. С начала года потребительские цены поднялись на 6,27%, а в годовом выражении инфляция составила 8,44%.