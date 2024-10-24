Движение транспорта ограничат по улице Рабочего штаба в Иркутске до 25 июня

В Иркутске по улице Рабочего Штаба ограничат движение транспорта до 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Известно, что ограничение начнет действовать с восьми утра 22 ноября.
— До 20:00 25 июня будет ограничено движение транспорта по улице Рабочего Штаба (сужение проезжей части) от дома № 46 до дома № 96, — поделились в администрации.
Известно, что на этом участке будут идти работы по восстановлению трубопровода от канализационной насосной станции 20а по улицам Баррикад-Рабочего Штаба до Конца правого берега.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области собрали более 74 тысяч тонн картофеля. Его выращивали в 19 районах.