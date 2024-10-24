ГПК: очередь легковушек на въезд в Польшу за сутки увеличилась на 20%

Самым загруженным направлением на въезд в Евросоюз для фур остается литовское. Въезда на данном направлении ожидают 610 авто. Перед «Мядининкаем» (сопредельный «Каменный Лог») и «Шальчининкаем» (сопредельный «Бенякони») скопилось 170 и 440 грузовиков, их сотрудники за сутки приняли 17% и 34% транспорта от нормы соответственно.