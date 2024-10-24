ГПК: очередь легковушек на въезд в Польшу за сутки увеличилась на 20%

Перед польским «Тересполем» (сопредельный «Брест») находятся более 680 легковушек и 17 автобусов. Контрольные службы Польши за 24 часа оформили 34% легковых авто.
Самым загруженным направлением на въезд в Евросоюз для фур остается литовское. Въезда на данном направлении ожидают 610 авто. Перед «Мядининкаем» (сопредельный «Каменный Лог») и «Шальчининкаем» (сопредельный «Бенякони») скопилось 170 и 440 грузовиков, их сотрудники за сутки приняли 17% и 34% транспорта от нормы соответственно.
Перед латвийским погранпереходом «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») фиксируется более 430 единиц фур. Латвия за сутки приняла на свою территорию 54% авто.