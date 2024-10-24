Новые правила оплаты мобильной связи скоро введут в России

Соответствующие правила разработало правительство страны, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно проекту постановления кабмина, с 2025 года россияне не смогут пополнять баланс телефона наличными деньгами без предъявления паспорта либо без идентификации через портал Госуслуг.
Как пишет «Парламентская газета», масштабные поправки в закон о связи приняли в финале весенней парламентской сессии этого года. Они вступят в силу постепенно. Первый этап запустится с 1 января 2025 года.
С этого дня оплатить мобильную связь наличными в банках, на почте или же в стационарных терминалах анонимно будет невозможно. Российское правительство разработал порядок оплаты с обязательной идентификацией абонента.
При оплате услуг в отделении сотового оператора человек должен будет предъявить свой паспорт, а также подписать согласие на обработку персональных данных. Пополнить баланс через терминал можно будет только по средствам Госуслуг.
При этом, сами аппараты должны будут иметь устройство для считывания QR-кодов либо для их формирования. Отсканировав код, абонент подтвердит свою личность — и только после этого сможет положить нужную сумму на номер телефона.