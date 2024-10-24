ЦИК утвердил календарный план выборов президента Беларуси 2025

Центральной избирательной комиссией утвержден календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов в Беларуси в 2025 году, передает БелТА.
Соответствующее постановление Палаты представителей о назначении выборов опубликовал Национальный правовой интернет-портал. ЦИК поручили организовать проведение президентских выборов, осуществляя контроль за исполнением законодательства о выборах.
— После того, как Палатой представителей дан старт избирательной кампании, нам необходимо организовать избирательный процесс, — пояснил председатель ЦИК Игорь Карпенко.
В этот процесс включена информационная работа среди населения, доведение до всех субъектов электоральной кампании требований законодательства, касающихся организации и проведения выборов президента.
При этом основным документом, утверждающимся после назначения даты выборов, является календарный план организационных мероприятий. В нем отражены основные этапы и сроки подготовки и проведения выборов. В календарном плане — семь разделов, в каждом из которых содержатся последовательные этапы и конкретные сроки формирования территориальных и участковых комиссий, участков для голосования, сроки и даты выдвижения кандидатов в президенты, их регистрации, сроков предвыборной агитации. Отдельно прописаны сроки открытия специального избирательного счета для оплаты расходов и услуг на сбор подписей избирателей и сроки открытия спецсчета для финансирования расходов на предвыборную агитацию, сроки предоставления отчетности по фондам и расходованию средств.
Тем временем Наталья Эйсмонт сказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко узнал дату выборов по прилету в Казань.
Ранее глава ЦИК высказался о составе избирательных комиссий на выборах президента. Еще ЦИК высказался про изменение процедуры избрания президента Беларуси.