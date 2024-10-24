ЦИК утвердил календарный план выборов президента Беларуси 2025

При этом основным документом, утверждающимся после назначения даты выборов, является календарный план организационных мероприятий. В нем отражены основные этапы и сроки подготовки и проведения выборов. В календарном плане — семь разделов, в каждом из которых содержатся последовательные этапы и конкретные сроки формирования территориальных и участковых комиссий, участков для голосования, сроки и даты выдвижения кандидатов в президенты, их регистрации, сроков предвыборной агитации. Отдельно прописаны сроки открытия специального избирательного счета для оплаты расходов и услуг на сбор подписей избирателей и сроки открытия спецсчета для финансирования расходов на предвыборную агитацию, сроки предоставления отчетности по фондам и расходованию средств.