Министр спорта Чибисов ответил на обращение гандбольного «Воронежа»

23 октября вся спортивная общественность Воронежа была взволнована новостью о бедственном финансовом положении гандбольной команды. Это и неудивительно, ведь миллионный город представлен в высших спортивных дивизионах страны только двумя командами — футбольным «Факелом» и гандбольным «Воронежем».
Игроки и тренеры в обращении к губернатору рассказали, что уже четыре месяца не получают заработную плату. Вера в то, что гандбол необходим Воронежу, удерживала их от крайне неприятного решения — разрыва контракта и ухода из команды свободными агентами. Но любому терпению наступает предел, и 27 октября, дата очередного домашнего матча, было названо крайним сроком, после которого они вынуждены будут покинуть клуб.
И вот последовал ответ от властей, озвученный министром спорта Павлом Чибисовым. Указав, что у клуба есть частный учредитель, он подчеркнул, что министерство физической культуры и спорта находило и продолжает прорабатывать варианты финансовой поддержки гандбольного «Воронежа». Выразив сожаление, что «частные корпоративные трудности» выносятся в публичную сферу, он задал во многом риторический вопрос: «Как продолжать работу с бизнес-проектом, которым по воле руководства становится клуб? Тем более в ответ на публичные ультиматумы?».
Тем временем этой историей заинтересовался Следственный комитет РФ по Воронежской области. Его представители обещали провести доследственную проверку, дать правовую оценку ситуации с невыплатой зарплаты игрокам и штабу ГК «Воронеж» и «принять процессуальное решение».
Остается дождаться развития этой неоднозначной ситуации. Но болельщиков вряд ли обнадеживает нынешнее положение вещей.