Министр спорта Чибисов ответил на обращение гандбольного «Воронежа»

Игроки и тренеры в обращении к губернатору рассказали, что уже четыре месяца не получают заработную плату. Вера в то, что гандбол необходим Воронежу, удерживала их от крайне неприятного решения — разрыва контракта и ухода из команды свободными агентами. Но любому терпению наступает предел, и 27 октября, дата очередного домашнего матча, было названо крайним сроком, после которого они вынуждены будут покинуть клуб.