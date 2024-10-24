В самарском лицее демонтировали камеры в туалетных комнатах после жалоб Екатерине Мизулиной

«Вот для примера обычная ситуация в Липецке и Самаре: двери на кабинках в мужских туалетах сняли, камеры поставили. Интересно, куда уйдет видео с камер потом и кто это будет смотреть?», — написала общественная деятельница. К посту прилагались видеозаписи, на одной из которых видно, что у индивидуальных кабинок демонтированы двери.