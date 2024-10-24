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В самарском лицее демонтировали камеры в туалетных комнатах после жалоб Екатерине Мизулиной

В самарском лицее «Технический» на ул. Воронежской, 232 демонтировали камеры видеонаблюдения в туалетных комнатах после поста главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

Источник: Коммерсантъ

Вчера, 23 октября, Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале пост о том, что в школах разных городов появились «камеры в туалетах».

«Вот для примера обычная ситуация в Липецке и Самаре: двери на кабинках в мужских туалетах сняли, камеры поставили. Интересно, куда уйдет видео с камер потом и кто это будет смотреть?», — написала общественная деятельница. К посту прилагались видеозаписи, на одной из которых видно, что у индивидуальных кабинок демонтированы двери.

Сегодня в самарском департаменте образования сообщили, что в туалетных комнатах камеры видеонаблюдения были установлены «с целью пресечения порчи имущества обучающимися и запрета курения».

«Радиус обзора камер не захватывал туалетные кабинки. В настоящий момент камеры демонтированы до согласования их установки с родительской общественностью. Двери кабинок в туалетах (мужского и женского) находятся в исправном состоянии», — объяснили чиновники.

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