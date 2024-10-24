Многодетным семьям из Новосибирской области вручили 60 автомобилей

Год Семьи 2024 в Новосибирской области ознаменовался ярким событием: 60 многодетных семей получили в подарок долгожданные автомобили. Заключительная церемония вручения ключей, состоявшаяся 24 октября, стала настоящим праздником для родителей, воспитывающих семь и более детей.
Традиция дарить автомобили многодетным семьям зародилась в регионе еще в 2012 году по инициативе общественных организаций. Тогда эту идею поддержали Губернатор и Правительство Новосибирской области. Как отметил на церемонии заместитель Губернатора Константин Хальзов, за это время автомобили получили 197 многодетных семей.
В этом году церемония приобрела особую значимость. Наряду с многодетными родителями, ключи от автомобилей получили семьи, принявшие на воспитание детей из Луганской Народной Республики.
Подобные меры социальной поддержки являются важным шагом в реализации национальных целей России, направленных на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Для реализации профильных задач специально создан новый нацпроект «Семья». Новосибирская область, где наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа многодетных семей, активно участвует в реализации этой государственной политики. Сейчас в регионе насчитывается 45,5 тысяч таких семей, в 529 из них воспитывается семь и более детей.
Подаренные автомобили — это не просто материальная помощь, это знак глубокого уважения и признательности многодетным родителям за их самоотверженный труд и вклад в будущее нашей страны. Это свидетельство того, что в Новосибирской области создаются все условия для счастливого детства и полноценного развития каждого ребенка.