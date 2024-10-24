Многодетным семьям из Новосибирской области вручили 60 автомобилей

Подобные меры социальной поддержки являются важным шагом в реализации национальных целей России, направленных на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Для реализации профильных задач специально создан новый нацпроект «Семья». Новосибирская область, где наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа многодетных семей, активно участвует в реализации этой государственной политики. Сейчас в регионе насчитывается 45,5 тысяч таких семей, в 529 из них воспитывается семь и более детей.