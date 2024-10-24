Названы омские улицы, на которых осенью заменят светофоры

В Омске продолжают реконструкцию светофорных объектов. Как сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале, в этом году будут установлены два новых светофора из шести в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». На эти цели было выделено 39 млн рублей.
«Процесс — на финальной стадии, этапе благоустройства прилегающих территорий. В течение осени работы по подключению светофорных объектов планируется полностью завершить», — рассказал градоначальник.
Так, новые светофоры установят на улицах:
ул. Ватутина — ул. Дмитриева; ул. 22 Апреля — ул. 50 лет Октября.
Реконструкцию объектов проведут на участках:
ул. Магистральная — ул. Нефтезаводская;
ул. Красноярский тракт — дорога на пос. Большие Поля;
ул. Панфилова — ул. 2-я Транспортная;
ул. 1-я Трамвайная — ул. Воровского;
ул. Машиностроительная — ул. Гашека;
ул. 10 лет Октября — ул. 20-я Линия.