Названы омские улицы, на которых осенью заменят светофоры

В Омске продолжают реконструкцию светофорных объектов. Как сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале, в этом году будут установлены два новых светофора из шести в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». На эти цели было выделено 39 млн рублей.