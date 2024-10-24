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Названы омские улицы, на которых осенью заменят светофоры

На обновление объектов было выделено 39 миллионов рублей.

Источник: Om1 Омск

В Омске продолжают реконструкцию светофорных объектов. Как сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале, в этом году будут установлены два новых светофора из шести в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». На эти цели было выделено 39 млн рублей.

«Процесс — на финальной стадии, этапе благоустройства прилегающих территорий. В течение осени работы по подключению светофорных объектов планируется полностью завершить», — рассказал градоначальник.

Так, новые светофоры установят на улицах:

ул. Ватутина — ул. Дмитриева; ул. 22 Апреля — ул. 50 лет Октября.

Реконструкцию объектов проведут на участках:

ул. Магистральная — ул. Нефтезаводская;

ул. Красноярский тракт — дорога на пос. Большие Поля;

ул. Панфилова — ул. 2-я Транспортная;

ул. 1-я Трамвайная — ул. Воровского;

ул. Машиностроительная — ул. Гашека;

ул. 10 лет Октября — ул. 20-я Линия.