Туристический бизнес в Новосибирской области набирает популярность

Количество бизнес-сообществ Новосибирской области ВКонтакте за третий квартал 2024 года выросло на 4%. Активнее всего развиваются категория «персональные услуги» (например, дизайнеры, художники и фотографы), на втором месте в топе медицинские услуги, на третьем — сегмент образования.
Пользователи Новосибирской области, в свою очередь, активно взаимодействуют с сообществами — ищут возможности для отдыха и путешествий, мастеров в разных сферах и различные товары. В лидерах по росту числа контактов персональные услуги (рост числа контактов за 3 квартал 2024 года на 27%), питомники для животных (+23,6%), а также сообщества по тематике туризма (+11,6%) и автомобилей (+7%).
Общее количество подписчиков в региональных бизнес-сообществах за третий квартал 2024 года выросло на 4% год к году. Быстрее всего растет аудитория в категории «туризм и отдых» — на 12%, «персональные услуги» — на 9%, и «автомобили» — на 7%.
ВКонтакте предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Увеличивать продажи, аудиторию сообщества и привлекать новых клиентов помогают интуитивно понятные инструменты платформы VK Реклама. Подробнее о том, как развивать свое дело в интернете — в уроках и полезных материалах обучающей платформы VK для бизнеса.
24 октября 2024 года в Новосибирске проходит VK Digital Day, посвященный обсуждению возможностей бизнеса Сибири и его развитию в российских социальных сетях. Среди спикеров — эксперты VK, представители агентств, бизнеса и специалисты в SMM и рекламе. Трансляция доступна на сайте конференции.