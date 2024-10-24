Туристический бизнес в Новосибирской области набирает популярность

Пользователи Новосибирской области, в свою очередь, активно взаимодействуют с сообществами — ищут возможности для отдыха и путешествий, мастеров в разных сферах и различные товары. В лидерах по росту числа контактов персональные услуги (рост числа контактов за 3 квартал 2024 года на 27%), питомники для животных (+23,6%), а также сообщества по тематике туризма (+11,6%) и автомобилей (+7%).