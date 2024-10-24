Станцию метро «Горный институт» в Петербурге могут открыть до конца 2024 года

В течение 2024 года сроки сдачи в эксплуатацию станции метро «Горный институт» постоянно сдвигались. В начале года сообщалось, что площадка заработает в третьем квартале. Планировалось запустить станцию к выборам главы Санкт-Петербурга, прошедшим с 6 по 8 сентября 2024 года. Но ожидания так и не стали реальностью.
Теперь городские власти рассчитывают сдать объект к концу текущего года. Станция «Горный институт» после запуска в эксплуатацию станет одной из наиболее глубоких в метрополитене Санкт-Петербурга.
22 октября 2024 года в социальных сетях появилась информация о доставке на объект турникетов для эскалаторного зала. На станции планируется установить 12 таких устройств. Семь из них будут работать на вход пассажиров, а пять на выход. Установкой турникетов монтажники займутся в ближайшее время.
До этого на станции оборудовали кабину для дежурных. Из нее сотрудник метрополитена будет наблюдать за обстановкой на путях и перроне станции, при необходимости останавливать эскалаторы.