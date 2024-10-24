Станцию метро «Горный институт» в Петербурге могут открыть до конца 2024 года

22 октября 2024 года в социальных сетях появилась информация о доставке на объект турникетов для эскалаторного зала. На станции планируется установить 12 таких устройств. Семь из них будут работать на вход пассажиров, а пять на выход. Установкой турникетов монтажники займутся в ближайшее время.