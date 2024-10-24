Премия ЖАРА Media Awards объявила лучших артистов 2024 года

Также были объявлены победители в других номинациях. «Видео года» — клип Люси Чеботиной на песню «За бывшего», «Коллаба года» — трек «Толстовка» Mary Gu и OG Buda, «Тренд года» — Юлия Гаврилина со своим хитом Drama Queen, «Краш года» — Amirchik, «Cover года» — песня «Океаны» от XOLIDAYBOY, пишет ЖАРА Media.