В Екатеринбурге на неделю изменится маршрут троллейбуса № 33

Схема движения изменится в связи с проведением теплосетей по ул. Краснофлотцев. С 00:00 25 октября по 23:59 1 ноября перекроют движение троллейбусов по следующим улицам: Таганская — Краснофлотцев — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад на участке от улицы Фрезеровщиков до конечного пункта «Педагогический университет» в обоих направлениях.