Самолёт-шпион из США вновь кружил у границы Финляндии с Ленобластью

Судя по маршруту американского борта, он сделал несколько кругов в районе Коуволы и Лаппеэнранты, а затем направился на юго-запад мимо Хельсинки.
Затем на его пути были Стокгольм и Гётеборг, а дальнейшая траектория движения указывает, что самолёт направляется в Великбританию. В момент публикации материала борт находился в небе над Северным морем.
Напомним, Boeing RC-135V Rivet Joint — крупный стратегический разведывательный самолёт. Из открытых источников известно, что машины семейства Boeing RC-135 (заводское обозначение — Boeing 739) созданы американской корпорацией The Boeing Company. С момента принятия на службу в 1960-х годах использовались во всех военных операциях с участием армии США, а во время холодной войны выполняли наблюдение за советскими системами ПВО и отслеживали запуски советских межконтинентальных ракет.
Такой же самолёт, к слову, нарезал круги у границ РФ во время проведения в Петербурге парада ВМФ. Он покружил по похожей траектории и также удалился в сторону Великобритании.