Самолёт-шпион из США вновь кружил у границы Финляндии с Ленобластью

Напомним, Boeing RC-135V Rivet Joint — крупный стратегический разведывательный самолёт. Из открытых источников известно, что машины семейства Boeing RC-135 (заводское обозначение — Boeing 739) созданы американской корпорацией The Boeing Company. С момента принятия на службу в 1960-х годах использовались во всех военных операциях с участием армии США, а во время холодной войны выполняли наблюдение за советскими системами ПВО и отслеживали запуски советских межконтинентальных ракет.