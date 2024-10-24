Тарифы на перехватывающих стоянках в Петербурге вырастут в четыре раза

Парковка на городских автостоянках в зависимости от их востребованности, месторасположения и категории транспортного средства обойдётся водителю от 50 до 250 рублей в час. В объявлении Центра парковок также указывается, что тарифы не менялись уже 10 лет. За это время существенно выросли расходы на содержание автостоянок, и доходы по текущей стоимости уже не перекрывают затраты.