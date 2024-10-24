В Волгограде владельцев элитных авто освободили от оплаты парковки

«Те, кто нашел средства на покупку авто за 5−10 миллионов рублей, смогут не платить за годовой абонемент», — следует из опубликованного списка.
Меньшинство в списке занимают отечественные и бюджетные авто. Большая часть льготников ездит на элитных автомобилях от пяти миллионов рублей.
По правилам, под льготы на оплату парковок попадают: владельцы электромобилей, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды I, II групп, участники СВО, многодетные семьи, члены семей, погибших на СВО.