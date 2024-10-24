Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде владельцев элитных авто освободили от оплаты парковки

ВОЛГОГРАД, 24 октября, ФедералПресс. В Волгограде стал известен список льготников на оплату парковки. Туда попали владельцы элитных авто.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Те, кто нашел средства на покупку авто за 5−10 миллионов рублей, смогут не платить за годовой абонемент», — следует из опубликованного списка.

Меньшинство в списке занимают отечественные и бюджетные авто. Большая часть льготников ездит на элитных автомобилях от пяти миллионов рублей.

По правилам, под льготы на оплату парковок попадают: владельцы электромобилей, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды I, II групп, участники СВО, многодетные семьи, члены семей, погибших на СВО.