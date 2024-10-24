Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Уфы запустят дополнительные международные авиарейсы

Уфимский аэропорт сообщает о расширении количества международных рейсов авиакомпанией «Азимут».

Источник: Телеграм-канал аэропорта «Уфа»

Перевозчик расширяет полетную программу сразу по трем международным направлениям — в Самарканд, Ереван и Тбилиси.

С 28 октября из Уфы в Самарканд запускаются рейсы по понедельникам, также продолжится их выполнение по пятницам. С 29 октября запланированы дополнительные перелеты по вторникам в Ереван и Тбилиси. Останутся в расписании также рейсы в Ереван по субботам и в Тбилиси по пятницам.

Также авиакомпания продолжит выполнять регулярные рейсы из Уфы по России — в Астрахань, Саратов, Красноярск, Минеральные Воды и Омск.

туризм и отдых