Из Уфы запустят дополнительные международные авиарейсы

С 28 октября из Уфы в Самарканд запускаются рейсы по понедельникам, также продолжится их выполнение по пятницам. С 29 октября запланированы дополнительные перелеты по вторникам в Ереван и Тбилиси. Останутся в расписании также рейсы в Ереван по субботам и в Тбилиси по пятницам.