Из Уфы запустят дополнительные международные авиарейсы

Перевозчик расширяет полетную программу сразу по трем международным направлениям — в Самарканд, Ереван и Тбилиси.
С 28 октября из Уфы в Самарканд запускаются рейсы по понедельникам, также продолжится их выполнение по пятницам. С 29 октября запланированы дополнительные перелеты по вторникам в Ереван и Тбилиси. Останутся в расписании также рейсы в Ереван по субботам и в Тбилиси по пятницам.
Также авиакомпания продолжит выполнять регулярные рейсы из Уфы по России — в Астрахань, Саратов, Красноярск, Минеральные Воды и Омск.