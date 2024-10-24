Жители Ростовской области увидят метеорный поток Леониды

В ноябре 2024 года жители Ростовской области смогут полюбоваться на метеорный поток Леониды. Это подтверждают астрономы. Также информация публикуется на сайтах, посвященных наблюдению за звездным небом.
Прохождение Леонид обычно отличается высокой интенсивностью, которая во время пика может составлять до 20 метеоров в час. Источник «звездопада» — комета Темпеля-Туттля с радиантом в созвездии Льва.
Считается, что небесное явление легко могут найти даже неопытные наблюдатели, но в этом могут быть сложности из-за полной Луны. Активность метеорного потока ожидается с 6 по 30 ноября, а его пик прогнозируют на