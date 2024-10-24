Дни Минска стартуют в Санкт-Петербурге

На следующий день, 25 октября, пройдет заседание XIV Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. В этот же день в историческом парке «Россия — моя история» начнется ярмарка белорусских товаров, которая продлится до 27 октября с 10.00 до 20.00. Также 25 октября состоится выставка промышленной техники и концертная программа с участием белорусских коллективов.