Дни Минска стартуют в Санкт-Петербурге

В первый день состоятся встречи представителей Мингорисполкома с руководством Санкт-Петербурга и Ленинградской области, во время которых планируется подписание документов о сотрудничестве в различных сферах. Также пройдет товарищеский матч по гандболу и показ оперы Владимира Солтана «Дикая охота короля Стаха» в исполнении Большого театра Беларуси в Мариинском театре.
На следующий день, 25 октября, пройдет заседание XIV Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. В этот же день в историческом парке «Россия — моя история» начнется ярмарка белорусских товаров, которая продлится до 27 октября с 10.00 до 20.00. Также 25 октября состоится выставка промышленной техники и концертная программа с участием белорусских коллективов.
В Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева пройдет концерт «Мінск вітае сяброў» с участием лучших артистов и творческих коллективов белорусской столицы.
В рамках мероприятий Минск также представит свои туристические и культурные возможности. С 24 по 25 октября в Музее истории города Санкт-Петербурга будет открыта выставка «Цена крови. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.», посвященная работам Михаила Савицкого, Героя Беларуси и народного художника.