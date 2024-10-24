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Дни Минска стартуют в Санкт-Петербурге

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 24 октября в Санкт-Петербурге начинаются Дни Минска, которые продлятся два дня. Программа мероприятия включает ярмарку белорусских предприятий, выставку машиностроительной продукции, а также деловые и культурные события, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В первый день состоятся встречи представителей Мингорисполкома с руководством Санкт-Петербурга и Ленинградской области, во время которых планируется подписание документов о сотрудничестве в различных сферах. Также пройдет товарищеский матч по гандболу и показ оперы Владимира Солтана «Дикая охота короля Стаха» в исполнении Большого театра Беларуси в Мариинском театре.

На следующий день, 25 октября, пройдет заседание XIV Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. В этот же день в историческом парке «Россия — моя история» начнется ярмарка белорусских товаров, которая продлится до 27 октября с 10.00 до 20.00. Также 25 октября состоится выставка промышленной техники и концертная программа с участием белорусских коллективов.

В Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева пройдет концерт «Мінск вітае сяброў» с участием лучших артистов и творческих коллективов белорусской столицы.

В рамках мероприятий Минск также представит свои туристические и культурные возможности. С 24 по 25 октября в Музее истории города Санкт-Петербурга будет открыта выставка «Цена крови. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.», посвященная работам Михаила Савицкого, Героя Беларуси и народного художника.

туризм и отдых