Белгидромет: осень продолжит радовать белорусов комфортной погодой

«До конца текущей недели под преобладающим влиянием гребня высокого давления существенных осадков по стране не ожидается. Лишь днем 26 октября в основном по северо-западу, а в ночь на воскресенье преимущественно в северо-восточных районах, где будет сказываться влияние фронтального раздела, пройдут кратковременные дожди. При этом температурный фон по-прежнему будет несколько выше положенного по календарю», — рассказали в Белгидромете.
В пятницу, 25 октября, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью составит 3−9, по юго-западу ноль — плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до 7−13 градусов.
В субботу, 26 октября, также преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западной половине страны прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью — от минус 2 по юго-западу до 6 по востоку, максимальная днем — 8−15 градусов.
В воскресенье, 27 октября, ночью местами по республике пройдут кратковременные дожди. Днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — 1−7, максимальная днем — 9−16 градусов тепла.
«На финишную прямую октябрь выйдет с превышением нормы по климату в основном на 2−4 градуса. Правда, под влиянием фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс небо будет хмуриться, пройдут локальные кратковременные дожди», — рассказали синоптики.
В понедельник, 28 октября, в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — 2−9, максимальная днем — 10−17 градусов тепла.
Во вторник и среду,