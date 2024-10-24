Белгидромет: осень продолжит радовать белорусов комфортной погодой

«До конца текущей недели под преобладающим влиянием гребня высокого давления существенных осадков по стране не ожидается. Лишь днем 26 октября в основном по северо-западу, а в ночь на воскресенье преимущественно в северо-восточных районах, где будет сказываться влияние фронтального раздела, пройдут кратковременные дожди. При этом температурный фон по-прежнему будет несколько выше положенного по календарю», — рассказали в Белгидромете.