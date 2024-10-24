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Белгидромет: осень продолжит радовать белорусов комфортной погодой

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осень, которая в этом году радует теплой погодой, продолжит баловать белорусов комфортными погодными условиями в заключительной декаде октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 68% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: БЕЛТА

«До конца текущей недели под преобладающим влиянием гребня высокого давления существенных осадков по стране не ожидается. Лишь днем 26 октября в основном по северо-западу, а в ночь на воскресенье преимущественно в северо-восточных районах, где будет сказываться влияние фронтального раздела, пройдут кратковременные дожди. При этом температурный фон по-прежнему будет несколько выше положенного по календарю», — рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 25 октября, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью составит 3−9, по юго-западу ноль — плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до 7−13 градусов.

В субботу, 26 октября, также преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западной половине страны прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью — от минус 2 по юго-западу до 6 по востоку, максимальная днем — 8−15 градусов.

В воскресенье, 27 октября, ночью местами по республике пройдут кратковременные дожди. Днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — 1−7, максимальная днем — 9−16 градусов тепла.

«На финишную прямую октябрь выйдет с превышением нормы по климату в основном на 2−4 градуса. Правда, под влиянием фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс небо будет хмуриться, пройдут локальные кратковременные дожди», — рассказали синоптики.

В понедельник, 28 октября, в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — 2−9, максимальная днем — 10−17 градусов тепла.

Во вторник и среду, 29—30 октября, местами по республике прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — плюс 1−8, максимальная днем — 8−14 градусов.