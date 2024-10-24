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В Фонде капремонта объяснили, зачем покрасили трубы на Большой Конюшенной в розовый цвет

Фонд капремонта про розовые трубы на Большой Конюшенной: «Цвет подбирали под фасад».

Источник: Комсомольская правда

Яркая нотка внезапно появилась в облике дома 4−6−8 по Большой Конюшенной улице. Водосточные трубы на фасаде здания обновили и покрасили в яркий розовый цвет. В соцсетях такое преображение окрестили домиком Барби и удивились выбору цвета.

В Фонде капитального ремонта SPB.KP.RU пояснили, что трубы меняли во время капитального ремонта крыши. Техническое задание обязывает подбирать цвет водосточных систем под цвет фасада. Только вот загвоздка: цветовая палитра для покраски труб довольно скудная.

— Подрядная организация выбрала цвет, максимально подходящий под исторический цвет фасада. Розовый цвет цокольного этажа фасада изменился за время эксплуатации, поэтому оттенки отличаются степенью яркости, — рассказали в организации.

Впрочем, «кукольные» трубы на Большой Конюшенной уже встречались. Например, на фасаде дома 25, где расположена легендарная пышечная.

недвижимость