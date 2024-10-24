В Фонде капремонта объяснили, зачем покрасили трубы на Большой Конюшенной в розовый цвет

В Фонде капитального ремонта SPB.KP.RU пояснили, что трубы меняли во время капитального ремонта крыши. Техническое задание обязывает подбирать цвет водосточных систем под цвет фасада. Только вот загвоздка: цветовая палитра для покраски труб довольно скудная.