В Москве задержали экс-замминистра энергетики Яновского из-за махинаций в Кузбассе

SHOT сообщает, что официально Яновский зарабатывал около 8 млн рублей в год, а вот его супруга — 67−88 млн рублей. В 2021 году Яновский перестал быть чиновником, поэтому последний раз он декларировал свое имущество в 2020-м. Согласно данным на тот год, у семьи был дом площадью 1,3 тыс. кв. м с земельным участком площадью 6,5 тыс. кв. м в Воскресенском и квартира площадью 186 кв. м.