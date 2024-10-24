В Казани открыли бюст поэту Абаю Кунанбаеву — подарок городу от Казахстана

Казанская версия выполнена из бронзы высотой 1,6 м (с гранитным постаментом — 2,5 м) и весом 2 тонны. На табличке, которая сделана из белого гранита, есть бронзовая надпись — «Процветай, Казань! От Восточно-Казахстанской области». По размерам она не отличается от оригинала.