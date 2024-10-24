В Казани открыли бюст поэту Абаю Кунанбаеву — подарок городу от Казахстана

Сегодня в сквере на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Качалова торжественно открыли бюст поэта Абая Кунанбаева. Эту скульптуру Казани подарил акимат (администрация) казахстанского города Семея в знак общности культуры и дружбы между народами.
Бюст весом 195 кг выполнили из бронзы. Его высота составляет 1,3 м (вместе с гранитным постаментом — 3,5 м), ширина — 1,2 м. Украшает скульптуру, созданную художником Нурболом Калиевым из Семея, надпись на табличке на казахском языке: «Абай».
Поэт родился в 1845 году. Абай Кунанбаев был первым, кто создал поэтические произведения в казахской литературе. Автор писал о любви к родине, природе, человеческих ценностях. Его наследие оказало влияние и на творчество татарских поэтов начала ХХ века.
К установке бюста скверик благоустроили. Здесь обновили дорожки, появилось освещение и малые архитектурные формы, территорию также озеленили, сообщает комитет внешнего благоустройства.
В этом же сквере находится еще один подарок от акимата Восточно-Казахстанской области — скульптура «Тайказан». Столица РТ получила ее в 2018 году. Эта композиция является репликой, оригинал которой находится в мавзолее поэта Ходжи Ахмеда Яссави в древнем казахстанском городе Туркестане. Подлинник считается шедевром мирового литейного искусства.
Казанская версия выполнена из бронзы высотой 1,6 м (с гранитным постаментом — 2,5 м) и весом 2 тонны. На табличке, которая сделана из белого гранита, есть бронзовая надпись — «Процветай, Казань! От Восточно-Казахстанской области». По размерам она не отличается от оригинала.
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, министр культуры РТ Ирада Аюпова, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.