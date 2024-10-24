Обеспечение детей-сирот жильем обсудили на коллегии КСП Иркутской области

По данным аудиторов КСП, проанализировавших ситуацию за последние два года, на 1 июля 2024 года в Приангарье 14456 человек стоит в очереди на получение жилья, причем более 10 тысяч из них — старше 18 лет. В 60% случаев это дети, чьи родители лишены прав. Право на обеспечение жильем получают дети-сироты, которые проживают в помещении меньше установленного норматива. Причем показатель этот устанавливается муниципалитетами и по области он разный. Например, в Братске — 12 кв. м., в Иркутске — 15, а в п. Маркова — 18. Эксперты отмечают, что такая разница создает неравные условия. Есть проблемы с качеством предоставляемого жилья, с растущей стоимостью жилплощади и медленными темпами строительства, с предоставлением временного жилья выпускникам детдомов до получения ими помещений. По мнению специалистов, плохо и то, что иногда все квартиры в одном доме предоставляются детям-сиротам, это негативно сказывается на их социализации.