Обеспечение детей-сирот жильем обсудили на коллегии КСП Иркутской области

Как обеспечить положенным жильем детей-сирот и делать это быстро? Об этом говорилось на расширенной коллегии Контрольно-счетной палаты Иркутской области. В обсуждении участвовали председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников, председатель комиссии по контрольной деятельности областного парламента Тимур Сагдеев и глава комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков.
Как отметил Александр Ведерников, по данным статистики число сирот, которые не получили жилье, сократилось на 2,2%. Однако наш регион продолжает лидировать по количеству этой категории граждан, стоящих в очереди.
— Сегодня благодаря работе Контрольно-счетнойОбеспечение детей-сирот жильем обсудили на коллегии КСП Иркутской области палаты мы можем объективно оценить принимаемые меры, увидеть минусы, вместе решить, куда сейчас лучше направить наши знания и силы, — подчеркнул Александр Ведерников.
По данным аудиторов КСП, проанализировавших ситуацию за последние два года, на 1 июля 2024 года в Приангарье 14456 человек стоит в очереди на получение жилья, причем более 10 тысяч из них — старше 18 лет. В 60% случаев это дети, чьи родители лишены прав. Право на обеспечение жильем получают дети-сироты, которые проживают в помещении меньше установленного норматива. Причем показатель этот устанавливается муниципалитетами и по области он разный. Например, в Братске — 12 кв. м., в Иркутске — 15, а в п. Маркова — 18. Эксперты отмечают, что такая разница создает неравные условия. Есть проблемы с качеством предоставляемого жилья, с растущей стоимостью жилплощади и медленными темпами строительства, с предоставлением временного жилья выпускникам детдомов до получения ими помещений. По мнению специалистов, плохо и то, что иногда все квартиры в одном доме предоставляются детям-сиротам, это негативно сказывается на их социализации.
О том, какие меры принимает региональное правительство для перемены ситуации, рассказала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Татьяна Плетан. Приангарье вошло в число 14 пилотных регионов по реализации федерального проекта «Вызов». Его цель — сократить число детей-сирот, помочь восстановить семьи. Министр имущественных отношений Марина Быргазова добавила, что сейчас в регионе сироты получают жилье чаще всего на основании решения суда, поэтому тем, кто стоит даже в начале очереди ждать приходится дольше.
По итогам коллегии аудиторы КСП сформируют перечень рекомендаций региональному правительству.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Заксобрании региона прошло заседание совета по взаимодействую с представительными органами муниципальных образований, на котором обсуждалась сбалансированность местных бюджетов и обеспечение средств на выплату зарплаты педагогам.