Ранее судим, лишен прав: в Башкирии водитель покинул место ДТП после того, как в его «Гранте» чуть не погибли мать и двое детей

В результате происшествия двое детей трех и семи лет, а также 28-летняя мать получили различные травмы, их госпитализировали в стерлитамакскую больницу. Как сообщает Министерство здравоохранения, четырехлетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, состояние двух других выживших оценивается как стабильно тяжелое.