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Ранее судим, лишен прав: в Башкирии водитель покинул место ДТП после того, как в его «Гранте» чуть не погибли мать и двое детей

Житель Башкирии бросил в своей машине мать с детьми после ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Башкирии раскрыла личность виновника ДТП в Альшеевском районе республики.

Авария случилась вчера вечером, 23 октября, на 45 километр дороги Стерлитамак-Раевский. Мужчина за рулем Lada Granta, согласно предварительным данным, превысил скорость, съехал в кювет, где машина опрокинулась.

В результате происшествия двое детей трех и семи лет, а также 28-летняя мать получили различные травмы, их госпитализировали в стерлитамакскую больницу. Как сообщает Министерство здравоохранения, четырехлетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, состояние двух других выживших оценивается как стабильно тяжелое.

ГАИ сообщила, что водитель после ДТП оставил пострадавших в поврежденной машине и покинул место происшествия. Полицейские установили личность мужчины и задержали его.

Водителем оказался 30-летний ранее судимый и лишенный водительских прав житель Ишимбайского района.

— Для установления состояния опьянения в настоящее время взяты анализы крови и направлены на химико-токсилогическое исследование. По факту происшествия начато разбирательство, — сообщает дорожная полиция.

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