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В депобре прокомментировали демонстрацию «непристойного видео» в школе

Во время урока музыки в школе № 126 школьникам включили «непристойное видео», в котором демонстрировались сцены 18+

Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ| — ВКонтакте

«Непристойное видео», которое показали учащимся школы в Автозаводском районе, оказалось документальным фильмом о негативном влиянии западных ценностей. Об этом сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода.

В соцсетях нижегородцы рассказали, что во время урока музыки в школе № 126 школьникам включили «непристойное видео», в котором демонстрировались сцены 18+ и пропагандировали «противоправное поведение».

В МВД организовали проверку по данному факту. По ее итогам никаких нарушений прав школьников они не выявили.

В самом депобре также объяснили всю ситуацию. Как выяснилось, на уроке школьникам показали документальный фильм, который рассказывал, как «западная культура негативно влияет на некоторых российских артистов». В качестве негативных примеров приводились современные певцы — имена их не приводятся, а в качестве положительных — артисты Леонид Утесов, Мария Мордасова и Муслим Магомаев.

«Этот фильм сравнивает высокоморальную советскую эстраду и то, что могут транслировать в средствах массовой информации сейчас», — пояснили в ведомстве.

С педагогами провели оперативное совещание и объяснили, как надо вести рабочие программы строго по календарю и тематическому планированию.

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