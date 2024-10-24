В депобре прокомментировали демонстрацию «непристойного видео» в школе

В самом депобре также объяснили всю ситуацию. Как выяснилось, на уроке школьникам показали документальный фильм, который рассказывал, как «западная культура негативно влияет на некоторых российских артистов». В качестве негативных примеров приводились современные певцы — имена их не приводятся, а в качестве положительных — артисты Леонид Утесов, Мария Мордасова и Муслим Магомаев.