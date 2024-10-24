В Алматы проложат новую ветку метро от центра города до аэропорта

Первая станция располагается рядом с уже упомянутым «Жибек Жолы», восточнее проспекта Назарбаева, с пересадочным узлом на первой линии. Следующие станции будут расположены в ключевых точках города:
- в районе Центрального парка;
- на пересечении улиц Кумай и ВОАД;
- рядом со спорткомплексом «Халык Арена»;
- на территории ТПУ «Восточный» напротив рынка «Жетысу»;
- около ТРЦ «Апорт-2»;
- в микрорайоне Нуршашкан;
- рядом с аэропортом.
Также будет построено электродепо северной станции № 7. Протяжённость всей линии составит 14 км. В настоящий момент ведется разработка технико-экономического конкурсного обоснования (ТЭО) проекта, которую планируются завершить к сентябрю 2025 года. Строительство может начаться в 2027 году, когда завершатся работы по линии метро до рынка «Алтын Орда».
Аким Алматы Ерболат Досаев ранее заявил, что северная ветка метрополитена, вероятно, будет наземной и пройдет вдоль железнодорожных путей по проспекту Суюнбая до вокзала Алматы-1.