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В Алматы проложат новую ветку метро от центра города до аэропорта

В Алматы создается новая ветка метро, ​​соединяющая центр города с аэропортом. Согласно технической документации проекта, линия будет подземной и протянется от станции «Жибек Жолы» вдоль улицы Гоголя до Центрального парка культуры и отдыха, а затем — по ВОАД с выходом на Кульджинский тракт и поворотом в сторону аэропорта. Всего будет построено восемь новых станций, сообщает ИА El.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Источник: EL.kz

Первая станция располагается рядом с уже упомянутым «Жибек Жолы», восточнее проспекта Назарбаева, с пересадочным узлом на первой линии. Следующие станции будут расположены в ключевых точках города:

  • в районе Центрального парка;
  • на пересечении улиц Кумай и ВОАД;
  • рядом со спорткомплексом «Халык Арена»;
  • на территории ТПУ «Восточный» напротив рынка «Жетысу»;
  • около ТРЦ «Апорт-2»;
  • в микрорайоне Нуршашкан;
  • рядом с аэропортом.

Также будет построено электродепо северной станции № 7. Протяжённость всей линии составит 14 км. В настоящий момент ведется разработка технико-экономического конкурсного обоснования (ТЭО) проекта, которую планируются завершить к сентябрю 2025 года. Строительство может начаться в 2027 году, когда завершатся работы по линии метро до рынка «Алтын Орда».

Аким Алматы Ерболат Досаев ранее заявил, что северная ветка метрополитена, вероятно, будет наземной и пройдет вдоль железнодорожных путей по проспекту Суюнбая до вокзала Алматы-1.