В Алматы проложат новую ветку метро от центра города до аэропорта

В Алматы создается новая ветка метро, ​​соединяющая центр города с аэропортом. Согласно технической документации проекта, линия будет подземной и протянется от станции «Жибек Жолы» вдоль улицы Гоголя до Центрального парка культуры и отдыха, а затем — по ВОАД с выходом на Кульджинский тракт и поворотом в сторону аэропорта. Всего будет построено восемь новых станций, сообщает ИА El.kz со ссылкой на kolesa.kz.