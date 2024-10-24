«Жить здорово никто не запретит!» Белорусский певец Дмитрий Колдун удивил проблемой с фото, где он снят с Еленой Малышевой

Белорусский и российский певец, уроженец Минска Дмитрий Колдун в очередной раз удивил своих многочисленных поклонниц — взял и показал им новое фото.
В последнее время Дмитрий Колдун, кажется, избрал новую тактику в коммуникациях со своими фолловерами. Периодически белорусский сладкоголосый соловей размещает на своей странице яркое фото, подписывая их оригинальным образом.
Не так давно поклонницы ощутили приступ ностальгии, ведь Дмитрий встретил Филиппа Киркорова, который, совместно с Кареном Кавалеряном, написал для него песню Work your magic. Было это в далеком 2007 году, а результат Димы в финале — шестое место — стал наивысшим на конкурсе «Евровидения» для участников от Беларуси.
Филипп Киркоров написал для Дмитрия песню, которую и сегодня многие легко напоют. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.
Потом был еще один снимок — из, что называется, личного. Тогда Колдун шокировал признанием про отношения с женой Викторией, мол, кто бы знал, что это затянется на 23 года…
С супругой Викторией Дмитрий знаком со школьных лет. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.
И вот — очередной яркий снимок. В центре — Анита Цой, рядом с ней с одной стороны Дмитрий Колдун собственной персоной в рубашке весьма оригинальных расцветок, с другой стороны от Аниты — один, из, наверное, самых известных теледокторов постсоветского пространства — Елена Малышева.
Фолловеры гадают, когда и где был сделан снимок. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.
63-летняя Елена Васильевна осталась верна своему стилю в одежде: блуза с высоким воротником, поверх которого легкий шарф, полностью скрывающий шею, узнаваемы очки в тонкой оправе и не менее узнаваемая улыбка.
Как вы думаете, как Дмитрий подписал этот снимок? Никак!
«Надо придумать подпись для фото», — написал он, обращаясь, по всей видимости, к своей аудитории.
Дважды поклонниц и поклонников просить не пришлось — варианты, что называется, полетели непосредственно в комментарии. Вариантов — масса: «Любимец женщин всех возрастов!», «Улыбающиеся головы!», «Это — норма!», «Колдовское Аниты здоровье!», «И вас вылечат…» Был и варианты, которые многие фолловеры оценили поддерживающими лайками: «Жить здорово никто не запретит!», «Команда молодости нашей, команда без которой на не жить…».
Конкурс на лучшее название все еще продолжает, Дмитрий Колдун пока публикацию не переименовал, ну, а фолловеры, кроме прочего, обсуждают, какое мероприятие свело Колдуна, Цой и Малышеву в назначенное время в назначенном месте.
Ранее мы писали о том, что знаменитости из Беларуси раскрыли секреты долголетия: диета от Юрия Антонова, активности Владислава Мисевича и принцип Эдуарда Ханка. И не это еще не все. 12-летний брестчанин Глеб Стасюк попал в шоу «Голос. Дети» и спел с Димой Биланом (тут про это).