«Жить здорово никто не запретит!» Белорусский певец Дмитрий Колдун удивил проблемой с фото, где он снят с Еленой Малышевой

Ранее мы писали о том, что знаменитости из Беларуси раскрыли секреты долголетия: диета от Юрия Антонова, активности Владислава Мисевича и принцип Эдуарда Ханка. И не это еще не все. 12-летний брестчанин Глеб Стасюк попал в шоу «Голос. Дети» и спел с Димой Биланом (тут про это).