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В аэропорту Кольцово сработала пожарная тревога

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово утром в четверг, 24 октября, сработала пожарная тревога. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, оповещение об эвакуации было запланированным.

Источник: Коммерсантъ

«Пассажиров заранее предупредили о тренировке. Такие проверки проходят в нашем аэропорту регулярно», — сказано в сообщении.

В конце сентября в Кольцово прошла тренировка спецподразделений по отработке действий во время пожара.

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