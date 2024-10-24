В аэропорту Кольцово сработала пожарная тревога

«Пассажиров заранее предупредили о тренировке. Такие проверки проходят в нашем аэропорту регулярно», — сказано в сообщении.
В конце сентября в Кольцово прошла тренировка спецподразделений по отработке действий во время пожара.
В Екатеринбургском аэропорту Кольцово утром в четверг, 24 октября, сработала пожарная тревога. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, оповещение об эвакуации было запланированным.
«Пассажиров заранее предупредили о тренировке. Такие проверки проходят в нашем аэропорту регулярно», — сказано в сообщении.
В конце сентября в Кольцово прошла тренировка спецподразделений по отработке действий во время пожара.