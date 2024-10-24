Почему из кранов симферопольцев течет мутная жидкость вместо воды

Когда почти все жители Симферополя решили вопрос с теплыми батареями, на горизонте внезапно «нарисовалась» еще одна проблема — вода! Вернее, ее отсутствие.
По словам жителей крымской столицы, ближе к вечеру из кранов во многих районах потекла мутная жидкость с неприятным тухлым запахом. А потом и вовсе исчезла. Тогда симферопольцы начали массово жаловаться в местные паблики:
«Очень хочется смыть с себя этот рабочий день. Где обещанная вода? В кране даже не шипит!».
«Уже ночь на дворе! Все запасы воды в доме закончились. Не помыться, не, извините, унитаз смыть! Имейте совесть, дайте воду!».
После сотни возмущений от местных жителей в официальном сообществе 22 октября «Вода Крыма» было опубликовано объяснение ситуации. По информации пресс-службы, водоснабжение отсутствовало из-за аварий на магистральном водоводе. Его планировали восстановить к вечеру среды, но чуда не произошло.
«Поломки быстро устранили, водоснабжение в городе восстанавливается, осуществляются перерегулировки, идет постепенное заполнение системы и набор давления. К вечеру сегодняшнего дня планируем полностью восстановить штатную подачу воды. Приносим извинения за причиненные неудобства», — рассказали КП-Крым на предприятии 23 октября.
В пресс-службе добавили, что восстановительные работы еще не закончились. Поэтому 23 октября в некоторых районах все еще не будет воды. Отключения коснутся улицы Харьковской, Маркевича, микрорайонов Верхняя Украинка, Москольцо, Грэсовский, Давыдовка, поселков Комсомольское, Молодежное, Аэрофлотский, Жигулина Роща.
«Водоснабжение будет ограничено с 16:30 до 21:00 ориентировочно», — добавили на предприятии.