Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии малыш проглотил монету

В Стерлитамаке малыш проглотил монету.

Источник: Башинформ

Как сообщил главврач городской больницы № 1 Ильшат Яппаров, в приемный покой обратилась мама малыша, которому 2 года 9 месяцев. Она рассказала, что сын случайно проглотил инородный предмет. На рентген-снимке врачи увидели, что монетка находится в желудке. Ребенку экстренно провели гастроскопию, которая позволила извлечь инородный предмет. Сразу же после проведения манипуляции пациент отправился домой.

Со слов главврача, за 10 месяцев текущего года в их больнице извлекли порядка 50 инородных тел, 20 из которых находились в пищеводе или желудке детей в возрасте от 11 месяцев до 13 лет.

здоровье
медицина