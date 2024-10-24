В Башкирии малыш проглотил монету

Как сообщил главврач городской больницы № 1 Ильшат Яппаров, в приемный покой обратилась мама малыша, которому 2 года 9 месяцев. Она рассказала, что сын случайно проглотил инородный предмет. На рентген-снимке врачи увидели, что монетка находится в желудке. Ребенку экстренно провели гастроскопию, которая позволила извлечь инородный предмет. Сразу же после проведения манипуляции пациент отправился домой.
Со слов главврача, за 10 месяцев текущего года в их больнице извлекли порядка 50 инородных тел, 20 из которых находились в пищеводе или желудке детей в возрасте от 11 месяцев до 13 лет.