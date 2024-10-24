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25 проектов развития территорий Иркутской области реализуют до 2036

Проекты будут реализовываться в центральной и северной частях региона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области до 2036 года планируют воплотить 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Их потенциал оценивают в 1,13 миллионов квадратных метров жилья. Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, все они уже прошли согласование. Строительство будет идти не только в центральной части, но еще и в северных районах.

— Успешная реализация проектов КРТ способствует динамичному развитию муниципальных образований и повышению инвестиционной привлекательности Иркутской области. Проекты реализуются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, — отметил временно замещающий должность замминистра строительства региона Евгений Шведов.

Два десятка проектов получили реализацию на еще не застроенных территориях и только пять отнесли к развитию жилой застройки. К примеру, в Усть-Куте Иркутской области до 2032 года хотят построить жилья на более 67 тысяч квадратных метров. Кроме того, должны появиться ФОК, Дом культуры, школы на более 500 мест и два детских сада. Их энергетической сферы появится котельная на биотопливе и комплексно-очистные сооружения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области собрали более 74 тысяч тонн картофеля.