25 проектов развития территорий Иркутской области реализуют до 2036

В Иркутской области до 2036 года планируют воплотить 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Их потенциал оценивают в 1,13 миллионов квадратных метров жилья. Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, все они уже прошли согласование. Строительство будет идти не только в центральной части, но еще и в северных районах.
— Успешная реализация проектов КРТ способствует динамичному развитию муниципальных образований и повышению инвестиционной привлекательности Иркутской области. Проекты реализуются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, — отметил временно замещающий должность замминистра строительства региона Евгений Шведов.
Два десятка проектов получили реализацию на еще не застроенных территориях и только пять отнесли к развитию жилой застройки. К примеру, в Усть-Куте Иркутской области до 2032 года хотят построить жилья на более 67 тысяч квадратных метров. Кроме того, должны появиться ФОК, Дом культуры, школы на более 500 мест и два детских сада. Их энергетической сферы появится котельная на биотопливе и комплексно-очистные сооружения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области собрали более 74 тысяч тонн картофеля.