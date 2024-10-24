25 проектов развития территорий Иркутской области реализуют до 2036

Два десятка проектов получили реализацию на еще не застроенных территориях и только пять отнесли к развитию жилой застройки. К примеру, в Усть-Куте Иркутской области до 2032 года хотят построить жилья на более 67 тысяч квадратных метров. Кроме того, должны появиться ФОК, Дом культуры, школы на более 500 мест и два детских сада. Их энергетической сферы появится котельная на биотопливе и комплексно-очистные сооружения.