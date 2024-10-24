Стоимость бензина АИ-98 в Ростовской области достигла 77 рублей

С 15 по 21 октября 2024 года на АЗС в Ростовской области обновились цены на разные виды горючего, сообщает Росстат.
В среднем по региону 21 октября бензин стоил 60,26 рубля. За неделю до этого, 14 октября, водители платили около 60,05 рубля.
Стоимость отдельных марок горючего:
АИ-92: 21 октября — 53,94 рубля, 14 октября — 53,86 рубля;
АИ-95: 21 октября — 60,33 рубля, 14 октября — 60,24 рубля;
АИ-98 и выше: 21 октября — 77,01 рубля, 14 октября — 76,22 рубля;
Дизельное топливо: 21 октября — 63,33 рубля, 14 октября — 63,19 рубля;
Добавим, 21 октября общая цена за бензин по ЮФО составляла 60,94 рубля, за дизель — 64,97 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 58,97 и 67,21 рубля соответственно.