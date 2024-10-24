Выброс плазмы после вспышки Х3.3 может вызвать магнитные бури

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Новые данные показывают, что выброс солнечной плазмы, которым сопровождалась вспышка Х3.3, может задеть своим краем Землю и вызвать магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
24 октября ученые зарегистрировали вспышку высочайшего класса Х3.3. Ранее на сайте лаборатории сообщалось, что несмотря на крупный выброс солнечной массы, которым сопровождалась вспышка, он «ушел вбок и даже частично назад от Земли», поэтому не сможет повлиять на планету.
«По данным, поступившим с космических коронографов, выброс массы, произошедший после сегодняшней вспышки высшего балла, имеет компоненты, направленные к планете. Так как взрыв произошел под очень большим углом к линии Солнце-Земля, близким к 90 градусам, то это означает, что солнечное вещество распространяется в космос в секторе близком и даже, вероятно, превышающем 180 градусов», — говорится в новом сообщении.
Отмечается, что, исходя из новых данных, прогноз изменился. «Геомагнитные риски с почти нулевого уровня, выставленного сразу после вспышки, сейчас резко увеличены. На данный момент максимальные риски предварительно выставлены на середину дня субботы», — говорится у сообщении.