Выброс плазмы после вспышки Х3.3 может вызвать магнитные бури

«По данным, поступившим с космических коронографов, выброс массы, произошедший после сегодняшней вспышки высшего балла, имеет компоненты, направленные к планете. Так как взрыв произошел под очень большим углом к линии Солнце-Земля, близким к 90 градусам, то это означает, что солнечное вещество распространяется в космос в секторе близком и даже, вероятно, превышающем 180 градусов», — говорится в новом сообщении.