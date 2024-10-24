Наталия Орейро перепела хит группы «Комбинация» Russian Girls

Орейро исполнила трек на трех языках: русском, английском и испанском. Создание сингла и съемки клипа на него проходили в Буэнос-Айресе при участии актера Владимира Канухина. Он сыграл композитора «Комбинации» Виталия Окорокова в одноименном сериале о группе. Релиз песни приурочен к выходу последней серии проекта.