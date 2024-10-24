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Омские агрономы высадили яблони и лиственницы на улице Богдана Хмельницкого

До первых снегопадов за саженцами будут пристально ухаживать.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается осенняя высадка деревьев. Сегодня агрономы высадили саженцы 25 яблонь и 20 лиственниц вдоль пешеходной зоны на улице Богдана Хмельницкого.

Агрономы рассказали, что деревьям будет проще адаптироваться к условиям и перенести зиму — все саженцы были подрощенными.

«До выпадения снега в этом году и с наступлением весны следующего года за саженцами будет организован усиленный уход», — отметил мэр Сергей Шелест.

Всего с начала осени агрономы в городе высадили 1,6 тыс. деревьев и 5,5 тыс. кустарников.

Ранее мы писали, что вдоль Иртышской набережной посадили 112 деревьев. В начале месяца во время субботника омичи высадили 310 деревьев и 295 кустарников.