Омские агрономы высадили яблони и лиственницы на улице Богдана Хмельницкого

В Омске продолжается осенняя высадка деревьев. Сегодня агрономы высадили саженцы 25 яблонь и 20 лиственниц вдоль пешеходной зоны на улице Богдана Хмельницкого.
Агрономы рассказали, что деревьям будет проще адаптироваться к условиям и перенести зиму — все саженцы были подрощенными.
«До выпадения снега в этом году и с наступлением весны следующего года за саженцами будет организован усиленный уход», — отметил мэр Сергей Шелест.
Всего с начала осени агрономы в городе высадили 1,6 тыс. деревьев и 5,5 тыс. кустарников.
Ранее мы писали, что вдоль Иртышской набережной посадили 112 деревьев. В начале месяца во время субботника омичи высадили 310 деревьев и 295 кустарников.