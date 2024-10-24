Старинную святыню обнаружили археологи в центре Нижнего Новгорода

В центре Нижнего Новгорода археологи обнаружили старинную святыню — антиминс начала ХХ века. Об этом сообщает региональное Управление госохраны объектов культурного наследия.
Святыню обнаружили в квартале, ограниченном улицами Варварская, Пискунова, Алексеевская и площадью Минина. Она находилась среди церковных предметов, спрятанных в подвале надворной постройки на территории бывшего Александровского дворянского института (сейчас это областная библиотека имени Ленина).
Антиминс представляет собой четырехугольный плат размером 60×50 см из шелковой материи с изображением положения Иисуса Христа во гроб, с зашитой частицей святых мощей. Это своеобразная «епископская грамота», удостоверяющая право священника совершать богослужение в конкретном храме.
Специалисты смогли разобрать надписи: антиминс в октябре 1905 года скреплен подписью епископа Балахнинского Исидора и предназначался для проведения богослужений в храме или пределе в честь иконы Всех скорбящих Радость в Нижнем Новгороде.
Ранее при раскопках в центре Нижнего Новгорода археологи обнаружили старинную мастерскую фальшивомонетчиков.