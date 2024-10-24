В ноябрьские праздники в Москве пустят дополнительные электрички

1 ноября 2024 года пригородные поезда пойдут по расписанию четверга, 2 ноября — по пятничному графику, а 3 ноября — по субботнему. В понедельник 4 ноября электрички будут ходить по воскресному графику. На Казанском направлении 2 ноября запустят два дополнительных экспресса, которые отправятся в Рязань.