В ноябрьские праздники в Москве пустят дополнительные электрички

1 ноября 2024 года пригородные поезда пойдут по расписанию четверга, 2 ноября — по пятничному графику, а 3 ноября — по субботнему. В понедельник 4 ноября электрички будут ходить по воскресному графику. На Казанском направлении 2 ноября запустят два дополнительных экспресса, которые отправятся в Рязань.
Поезда Черусти — Вековка — Черусти в праздничные дни будут включать 11 вагонов. На Курском направлении запустят экспресс, следующий в Серпухов 1 ноября, а 2 ноября пойдет дополнительный поезд в Тулу.
Дополнительные поезда решено запустить и на Савеловском направлении. Здесь 3 и 4 ноября будут следовать экспрессы № 7042 Савеловский вокзал — Большая Волга и № 7043 Большая Волга — Савеловский вокзал.
На Ярославском направлении для удобства пассажиров начнут ходить экспрессы № 7011 Александров — Ярославский вокзал и № 7012 Ярославский вокзал — Александров, а также № 7127 Пушкино — Ярославский вокзал. Наконец, на Киевском направлении запустят экспресс № 7185 Апрелевка — Киевский вокзал, а также поезда в Калугу.