Пиццерию закрыли в Талдыкоргане из-за видео с крысой

«Беспредел. Хозяина точки срочно “на ковер”. Куда смотрит СЭС?», «Истребили кошек, вот и результат», «Без паники, ребята! Это Рататуй берет пробу с приготовленной пиццы», «Точку надо закрыть, значит, на постоянке она там питается, не боится даже», «Нужно делать дезинфекцию по всему городу, подвалы домов полны мышей, крыс и тараканов. Никто не занимается», — написали пользователи в комментариях.