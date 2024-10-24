Пиццерию закрыли в Талдыкоргане из-за видео с крысой

Скандальное видео с грызуном-вредителем появилось в соцсетях. На кадрах крупная крыса, которая лакомится выставленной на витрине пиццей. За стеклом по соседству также выложена приготовленная на продажу самса.
«Крыса кушает пиццу в одной из точек общепита торгового дома в Талдыкоргане. Подобных видео с тараканами, крысами становится все больше и больше! Кажется, пришло время проверить общепиты города», — говорится в подписи к видео.
Казахстанцы по-разному отреагировали на видео — одни отнеслись с юмором, другие выразили негодование по поводу нарушения санитарных норм на объекте общепита.
«Беспредел. Хозяина точки срочно “на ковер”. Куда смотрит СЭС?», «Истребили кошек, вот и результат», «Без паники, ребята! Это Рататуй берет пробу с приготовленной пиццы», «Точку надо закрыть, значит, на постоянке она там питается, не боится даже», «Нужно делать дезинфекцию по всему городу, подвалы домов полны мышей, крыс и тараканов. Никто не занимается», — написали пользователи в комментариях.
Между тем в областном СЭС сообщили, что уже принимают меры в отношении владельца торговой точки.
Как выяснилось, расположенная в центральной части города точка общепита подверглась проверке со стороны санврачей.
«Опубликованное в социальных сетях видео принято во внимание. Сейчас Талдыкорганским городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля начата работа по проверке и принятию мер в отношении хозяйствующего субъекта, допустившего нарушения требований санитарных правил. Отметим, что в настоящее время объект не функционирует, деятельность его приостановлена», — сообщил и.о. руководителя ДСЭК области Жетісу Самат Ахметов.
В ведомстве заверили, что о результатах проверки проинформируют дополнительно.