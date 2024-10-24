В Казахстане половина бомбоубежищ не готова принять людей

Министр ответил, что этот вопрос обсуждается и находится на повестке дня. В МЧС изучили опыт ближнего зарубежья, который показал слабую эффективность защитных сооружений. У ведомства есть решение этого вопроса, но из-за секретности его не могут раскрыть. Чингис Аринов считает, что на строительство защитных сооружений нужны огромные средства и такие бюджетные расходы не будут поддержаны.