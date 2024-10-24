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В Казахстане половина бомбоубежищ не готова принять людей

В Казахстане 51% сооружений гражданской обороны не готов принять население, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как сообщила депутат Мажилиса Вера Ким 24 октября 2024 года, 70% защитных сооружений гражданской обороны сегодня находятся в частной собственности, в том числе у иностранных компаний.

«Наверное, иностранные граждане не совсем готовы сегодня вкладывать в реконструкцию и поддержание таких защитных сооружений. В этой связи у меня есть несколько вопросов. Каким образом государство планирует повышать уровень готовности этих защитных сооружений гражданской обороны? Какие меры предполагаются принимать государством для того, чтобы вернуть эти защитные сооружения?».

спросила Вера Ким у министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова.

Министр ответил, что этот вопрос обсуждается и находится на повестке дня. В МЧС изучили опыт ближнего зарубежья, который показал слабую эффективность защитных сооружений. У ведомства есть решение этого вопроса, но из-за секретности его не могут раскрыть. Чингис Аринов считает, что на строительство защитных сооружений нужны огромные средства и такие бюджетные расходы не будут поддержаны.

По данным МЧС, большая часть созданных в годы СССР защитных сооружении сохранились и до нынешних времен. Сейчас вместо понятий «бомбоубежище» или «бункер» говорят «защитное сооружение гражданской обороны». Они делятся на два типа: убежище и противорадиационное укрытие.

МЧС