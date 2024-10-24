Названы даты проведения акции «Ночь искусств» в Калининграде

В минкульте сообщили, что в этом году мероприятия «Ночи искусств» будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.