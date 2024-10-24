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Названы даты проведения акции «Ночь искусств» в Калининграде

Прикоснуться к прекрасному желающие смогут 3—4 ноября.

Источник: Reuters

Во всех регионах России 3—4 ноября пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». Калининград не станет исключением. Полная программа еще не опубликована. Известно, что, в частности, в акции будет участвовать Музей янтаря.

Как сообщает пресс-служба учреждения, дети и взрослые с помощью интерактивного путеводителя смогут познакомиться с музейной экспозицией.

В программе лекции, экскурсии, показ советских мультфильмов.

В минкульте сообщили, что в этом году мероприятия «Ночи искусств» будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.

искусство
выставки и музеи