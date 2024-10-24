Астрономы открыли возможные следы «двойного» столкновения астероида Диморф

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Астероид Диморф пережил столкновение со своими обломками или еще одним небесным телом почти сразу после падения на него зонда DART, на что указывают двойной «пылевой хвост» этого объекта и некоторые аномалии в размерах выбрасываемых им частиц пыли. Об этом сообщил профессор Университета Сунь Ятсена (Китай) Ли Цзяньян на XV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.
«На первых снимках Диморфа, полученных после столкновения этого астероида с аппаратом DART, можно увидеть не один, а сразу два газопылевых выброса-хвоста, один из которых возник примерно через шесть-восемь дней после удара по небесному телу. Это открытие было большой неожиданностью для нас, и сейчас мы предполагаем, что второй хвост был порожден ударом некого объекта по астероиду сразу после его столкновения с DART», — заявил китайский исследователь.
Как отметил профессор Ли Цзяньян, открытие двойного газопылевого «хвоста» заставило ученых на протяжении более полугода периодически отслеживать изменения в структуре этих выбросов с поверхности Диморфа в надежде понять, что именно породило эти необычные структуры. Для этого ученые проследили за тем, как менялась форма «хвостов» с течением времени, а также типичные размеры частиц в этих газопылевых выбросах.
Эти данные были использованы для создания компьютерной модели двойного астероида, при помощи которой исследователи просчитали то, как должны были меняться выбросы пыли и газа, порожденные разными процессами на поверхности Диморфа. Эти расчеты поставили под сомнение альтернативные гипотезы, связывающие формирование двойного газопылевого «хвоста» со сложными гравитационными взаимодействиями Диморфа и Дидима и скоплений пыли.
Как предполагают ученые, результаты их вычислений указывают на то, что астероид действительно мог пережить сразу два столкновения за короткое время. При том они не исключают того, что второй выброс возник из-за столкновения Диморфа с крупными камнями или обломками, выброшенными с его поверхности после падения зонда DART. Последующие наблюдения и отправка новых миссий к Дидиму и Диморфу поможет получить ответ на этот вопрос, подытожил профессор Ли Цзяньян.
О миссии DART.
Зонд DART представляет собой часть проекта Aida, инициированного ЕКА и НАСА в мае 2012 года. Он предполагает отправку к астероиду Дидим двух небольших космических аппаратов, получивших имена DART и Hera. Первый врезался в астероид в конце сентября 2022 года, а второй аппарат прибудет к астероиду в 2026 году для изучения последствий этого столкновения.
Как показали снимки, полученные орбитальными телескопами «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», миссия DART в целом справилась с возложенной на нее задачей — столкновение зонда с Диморфом, одной из половин двойного астероида Дидим, действительно привело к смене курса движения данного небесного тела. Расчеты астрономов показывают, что удар DART привел к сокращению периода оборота небесного тела вокруг Солнца на 33 минуты, что оказалось значительно выше предварительных оценок.