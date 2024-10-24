Астрономы открыли возможные следы «двойного» столкновения астероида Диморф

«На первых снимках Диморфа, полученных после столкновения этого астероида с аппаратом DART, можно увидеть не один, а сразу два газопылевых выброса-хвоста, один из которых возник примерно через шесть-восемь дней после удара по небесному телу. Это открытие было большой неожиданностью для нас, и сейчас мы предполагаем, что второй хвост был порожден ударом некого объекта по астероиду сразу после его столкновения с DART», — заявил китайский исследователь.