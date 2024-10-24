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Свердловчанам станет труднее купить алкоголь ночью

В Свердловской области ужесточены правила продажи алкоголя в ночное время. С 1 марта 2025 года магазины в жилых зданиях, называемые в народе «наливайки», больше не смогут продавать алкоголь после 23:00.

Об этом сообщила заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Светлана Островская.

Это связано с многочисленными жалобами жителей многоквартирных домов на шум и беспокойство, которые создают посетители таких заведений. За последние три года поступило около 400 подобных обращений, пишет «Бизнес Журнал: Урал».

Председатель комитета по АПК Михаил Копытов пояснил, что ограничения касаются продажи алкоголя навынос в «наливайках». Однако приобрести алкоголь после 23:00 все еще будет возможно в ресторанах, барах и кафе.
ЕАН писал, что такие заведения («наливайки») днем работают как магазины, а в ночное время — как бары. «В круглосуточном режиме продается слабоалкогольная продукция навынос. Посетители этих так называемых объектов общественного питания нередко в ночное время нарушают покой жильцов многоквартирных домов, на первых этажах или вблизи которых они расположены», — говорит министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.