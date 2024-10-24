Свердловчанам станет труднее купить алкоголь ночью

Председатель комитета по АПК Михаил Копытов пояснил, что ограничения касаются продажи алкоголя навынос в «наливайках». Однако приобрести алкоголь после 23:00 все еще будет возможно в ресторанах, барах и кафе.

ЕАН писал, что такие заведения («наливайки») днем работают как магазины, а в ночное время — как бары. «В круглосуточном режиме продается слабоалкогольная продукция навынос. Посетители этих так называемых объектов общественного питания нередко в ночное время нарушают покой жильцов многоквартирных домов, на первых этажах или вблизи которых они расположены», — говорит министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.