Несколько социальных объектов Самары остаются без отопления

Также проблемы с отоплением есть в управлении соцзащиты по Кировского району на проспекте Металлургов, 11. Тепло в здание поступает, но сети являются изношенными, и здесь работает подрядчика фонда капремонта. Также нужно решить проблему с подтоплением в подвале и прочистить уличные колодцы.