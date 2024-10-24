Несколько социальных объектов Самары остаются без отопления

Без отопления в Самаре остаются несколько социальных объектов. Как обстоят дела на каждом проблемном объекте, обсудили на совещании под руководством глав департамента городского хозяйства и экологии Александра Андриянова.
— Специалисты занимаются вопросом подключения к теплу музея в Ленинском районе, — сообщила пресс-служба администрации Самары.
Также проблемы с отоплением есть в управлении соцзащиты по Кировского району на проспекте Металлургов, 11. Тепло в здание поступает, но сети являются изношенными, и здесь работает подрядчика фонда капремонта. Также нужно решить проблему с подтоплением в подвале и прочистить уличные колодцы.